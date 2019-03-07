Kendisi yolda, araba metrelerce uzağında bulundu

Bu esnada yol kenarındaki aydınlatma direğini de deviren otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yolcu olarak ön koltukta oturan Kenan Canpolat aracın arka camından yola fırlayarak ağır yaralandı.

Araçtan hafif yaralı olarak kurtulan Günbey ise ağır yaralı olarak yol kenarında yatan arkadaşına yardım etmeye çalıştı.