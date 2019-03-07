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Kendisi yolda, araba metrelerce uzağında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 07:46 | Son Güncelleme

Ankara'daki Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı'nda Konutkent istikametine giderken bariyerlere çarpan Taha İnanç Günbey, ve arkadaşı kazadan yaralı kurtuldu.

Otomobil bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak şarampole yuvarlanırken, sürücünün yanında oturan arkadaşı Kenan Canpolat, aracın arka camından yola savruldu.

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Başkentte bariyerlere çarparak aydınlatma direğini deviren otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı'ndan Konutkent istikametine giden Taha İnanç Günbey'in kullandığı 06 FG 0508 plakalı otomobil, Çayyolu yol ayrımında bariyerlere çarptı.
Bu esnada yol kenarındaki aydınlatma direğini de deviren otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada yolcu olarak ön koltukta oturan Kenan Canpolat aracın arka camından yola fırlayarak ağır yaralandı.
Araçtan hafif yaralı olarak kurtulan Günbey ise ağır yaralı olarak yol kenarında yatan arkadaşına yardım etmeye çalıştı.
Bu esnada kazayı gören yakındaki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
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Ankara Kaza

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