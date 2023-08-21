Kendisinden 14 yaş küçük isimle evlenmişti... Erman Toroğlu'nun yatak odası sosyal medyayı salladı!

Türk futbolunun önemli ismi Erman Toroğlu 2022 yılında İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu oldu.

Yaz aylarını Bodrum'daki deniz manzaralı evinde geçiren Toroğlu'nun saray yavrusunu andıran evi dikkat çekerken sosyal medyanın diline ise yatak odası düştü.

Aynalarla dolu yatak odasına giren Evrim Akın şoke oldu. 17 yıldır lüks evde yaşayan Toroğlu'nun yatak odasında tavan aynası dikkat çekerken Akın aynayla konuştu.

Toroğlu yatak odasındaki çekmeceden ise Kore'den aldığı aleti çıkarıp gösterdi. Bu aleti hırsıza karşı önlem olarak kullandığını da söyledi.



