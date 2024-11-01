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Kendisinden 20 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşıyor! Arzu Yanardağ evlilik sorusunu duyunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 09:38
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Son olarak 'Hayatımız Roman' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Arzu Yanardağ şimdilerde de Çılgın Dersane 5: Updated filminde rol alıyor. Filmin galasında boy gösteren Arzu Yanardağ özel hayatına dair sorulara da yanıt verdi. Bir süredir Mehmet Esen ile aşk yaşayan Yanardağ evlilik sorusuna verdiği yanıtlarla gündem oldu.

Kendisinden 20 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşıyor! Arzu Yanardağ evlilik sorusunu duyunca...

2006 yılında Ali Serter ile evlenip boşanan, 2008 yılında Serhat Türkan ile evlenen ve 3 yıl sonra yollarını ayıran Arzu Yanardağ, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Geçtiğimiz yıl film setinde evlilik teklifi alan Yanardağ'ın mutluluğu kısa sürmüş boksör sevgilisinden ayrılmıştı.

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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Arzu Yanardağ ayrılığın ardından ise kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Mehmet Esen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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EVLİLİK SORULUNCA..

Çılgın Dersane 5: Updated filminin galasında ortaya çıkan Arzu Yanardağ özel hayatına dair soruları yanıtladı. Yanardağ 'evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna 'evlilik insan doğasına aykırı' yanıtını verdi.

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Bu cevap üzerine Yanardağ'a 'evlilik aşkı öldürüyor mu?' diye soruldu. Ünlü oyuncu; 'Evet. Bence burada evli olanlar vardır daha iyi bilirler' diyerek yanıt verdi.

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Arzu Yanardağ
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