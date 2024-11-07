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  4. Kendisinden 20 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşıyordu! Arzu Yanardağ'ın mutluluğu kısa sürdü

Kendisinden 20 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşıyordu! Arzu Yanardağ'ın mutluluğu kısa sürdü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 13:11
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Son olarak 'Hayatımız Roman' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Arzu Yanardağ şimdilerde Çılgın Dersane 5: Updated filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Mehmet Esen ile aşk yaşıyordu. Yanardağ'ın mutluluğu kısa sürdü.

2006 yılında Ali Serter ile evlenip boşanan, 2008 yılında Serhat Türkan ile evlenen ve 3 yıl sonra yollarını ayıran Arzu Yanardağ, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Bir süredir kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Mehmet Esen ile birlikte olan Yanardağ geçtiğimiz günlerde film galasında boy göstermiş ve evlilik açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

"Evlilik insan doğasına aykırı" diyen ünlü isim bu açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşerken Yanardağ'ın bu açıklamasının ardından Mehmet Esen ile ayrıldığı ortaya çıktı.

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AÇIKLAMA GELMEDİ

Ünlü çiftin ayrılık nedeninin bu sözleri olup olmadığı ise sosyal medyada merak edildi. Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Arzu Yanardağ
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