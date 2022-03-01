Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı'yla evlenen Meltem Miraloğlu harekete geçti! Soluğu savcılıkta aldı

Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan ve ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, 50 bin dolarlık tazminat davası açan oyuncu bu davadan istediğini alamadı. Oyuncu pes etmedi ve Akay hakkında zorlama hapis cezası kararı çıkarttırdı.

Miraloğlu, şimdi de mağdur olarak geçtiğimiz 14 Şubat’ta İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Açılan davada karşı taraf olan Onur Akay hakkında ihtiyati tedbir talep eden Miraloğlu, ayrıca Akay’ın internet üzerinden evliliği hakkında yayımladığı yazı, röportaj, video, yorum vb. içeriklerin kaldırılmasını da istedi. Karara çıkan dosya durumunda mahkeme oyuncunun talebini kabul ederse, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 397/2 hükmü uyarınca ihtiyati tedbir, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam edecek.

