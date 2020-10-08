HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendisinden bir süredir haber alınamayan 3 çocuk babası evinde ölü bulundu

Kendisinden bir süredir haber alınamayan 3 çocuk babası evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 3 çocuk babası Cihat Hoş evinde ölü bulundu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 3 çocuk babası Cihat Hoş evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Papuççular Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası Cihat hoş isimli kişiden bir süredir haber alınamayınca komşuları merak etti. Evine giden komşular televizyonun açık olduğunu görünce kapıyı çaldı. İçeriden herhangi bir cevap alamayan komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak evin içerisine girdiğinde 3 çocuk babası Hoş’u yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
Durumu ekiplerin gelerek inceleme yapmasından sonra öğrenen komşusu Memnune Karaul, “Ne olduğunu bilmiyoruz, araçların sesini duyunca dışarıya çıktı. Buradaki galerici 2 günden beri evden çıktığı görülmüyor dedi. Kapısına gidilmiş ve seslenilmiş kimse cevap vermeyip kapıyı açmayınca konuyu ekiplere bildirmişler. Daha sonrasında polisler geldi. 3 tane çocuğu var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı!Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı!
ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Dere'nin ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Et döner alırken dikkat! Tavuk, hindi, soya kıyması koyup, lohusa şerbeti karıştırılıyor
Et dönerde büyük hile!
Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman kullanılacak? Tarih verdi
Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman kullanılacak? Tarih verdi
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı!
Sıfır otomobilden çıkan falçatayla elini kesen adama bir şok daha
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.