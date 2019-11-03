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Kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 22:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı  Hatice Yalnız (67), evinde ölü bulundu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Hatice Yalnız (67), evinde ölü bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726. Sokak’taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında tek başına yaşayan ve sağlık sorunları olduğu öğrenilen Hatice Yalnız, sabah saatlerinde telefon ile görüştüğü kardeşine temizlik yapacağını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra, Yalnız'a bir daha kimse ulaşamazken, durumdan şüphelenen yakınları eve geldi. Zili çalmalarına rağmen açan olmayınca Yalnız'ın yakınları kapıyı kırıp, eve girdi. Yakınları Yalnız'ı yerde hareketsiz halde yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yalnız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız'ın yakınları kapı önünde uzun süre gözyaşı döktü.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Yalnız'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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