Kendisinden haber alınamayan kişi, nehirde ölü bulundu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, kendisinden haber alınamayan Zekeriya Sümenoğlu (57), Kızılırmak Nehri’nde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Zekeriya Sümenoğlu’ndan gün içerisinde haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Sümenoğlu'nun son olarak Kızılırmak Nehri civarında görüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan polis, nehirde arama yapmak için AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, nehir içinde Sümenoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alan Sümenoğlu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sümenoğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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