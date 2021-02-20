HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

20.02.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi’nde üzerinde 6 katlı binanın 3’üncü katında ikamet eden Özcan Ö.’den akrabaları uzun süredir haber alamadı.

Bilecik’te kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi’nde üzerinde 6 katlı binanın 3’üncü katında ikamet eden Özcan Ö.’den akrabaları uzun süredir haber alamadı. Bunun üzerine eve gelen yakınları Özcan Ö.’nün kapıyı açmaması sebebiyle durumu hemen 112’i arayarak haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri eve girerken, Özcan Ö.’nün cansız bedeni ile karşılaştılar. Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri evde yaptıkları detaylı incelemeler sonrasında merhumun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

İletişim Başkanlığı'ndan yeni platform

Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız edene 14 bin 740 lira ceza

Klima sesine 14 bin 740 lira ceza

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar

İstanbul'da akılalmaz manzara! Karşıya böyle geçiyorlar

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çıplak halde polislere doğru koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Sivas buz kesti! Eksi 16 derece

Bir şehir buz kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.