Kendisinden yarılmak isteyen kadına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

Balıkçıdan sonra sanık Çiçek'in, Kaçmaz'ı kendi çalıştığı tekstil atölyesine götürdüğü ifade edilen mütalaada, sanığın "Sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim" diyerek Rabia Kaçmaz'ın gözünü siyah bantla kapatmaya çalıştığı ancak genç kızın buna müsaade etmediği kaydedildi. Sanık Emre Çiçek'in kapıya doğru yönelen Rabia Kaçmaz'ı içeriye içeri doğru çekiştirmeye başladığı belirtilen mütalaada, Çiçek'in, Kaçmaz'ı yere düşürdüğü, eline plastik kelepçe takarak özgürlüğünü kısıtladığı, ayaklarını ve diz kapaklarını bağladığı ve atölyenin arka kısmını doğru sürüklediği aktarıldı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek , Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk ve AHBAP Platformu Avukatı Betül Öztulum'un da aralarında bulunduğu taraf avukatları yer aldı.

BURADAN ÇIKAMAYACAKSIN

Sanığın Kaçmaz'ı tekmelediği de anlatılan mütalaada, "Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın. Seni burada parçalayacağım" dediği, ardından da Rabia Kaçmaz'ın annesi ile telefonda konuşmak amacıyla yanından ayrıldığı belirtildi.

Telefon görüşmesinin ardından sanığın, Kaçmaz'ın yanına geldiği bıçakla böbreğinden yaraladığı ve cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı. Rabia Kaçmaz'ın cinsel istismara karşı koymasının ardından sanığın sinirlendiği kaydedilen mütalaada, Çiçek'in Kaçmaz'ı yastıkla boğmaya çalıştığı vurgulandı. Dana sonra Çiçek'in ışıkları kapatarak Kaçmaz'ın üzerine örtü örtüp dışarı çıktığı anlatıldı.

Mütalaada sanık Emre Çiçek'in bir süre sonra diğer sanık Yunus Kıldır ile atölyeye geri döndüğü, Kaçmaz'ın kafasına tekme vurarak "Halen gebermedin mi sen" dediği, sanık Yunus Kıldır'ın da Çiçek'e "Beni bu işe bulaştırma. Merak etme kimseye bir şey söylemem" diyerek arkasını dönüp gitmeye çalıştığı ve Çiçek'in de "Dur bir dakika" diyerek diğer sanıkla birlikte dışarı çıktığı ifade edildi.