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Kendisine 500 TL borcunu ödemeyen kuzenini silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 03:02 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişi kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında iki bacağından silahla vurarak kaçtı.

Bursa’da bir kişi kendisinden 500 TL borç alan ve ödemeyen kuzenini yol ortasında iki bacağından silahla vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kadir Ç. (40) kendisinden 500 TL borç alan kuzeni Erol Ç. (38) ile gece saatlerinde bir meyhanede buluştu. Kadir Ç. Amcasının oğlundan verdiği parayı geri istedi. Erol Ç. durumunun olmadığını aldığı parayı ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce parasını alamayan Kadir Ç. belinden çıkardığı silah ile kuzenini iki bacağından vurarak olay yerinde kaçtı. Erol Ç.’yi kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerini inceledi. Hastaneye kaldırılan Erol Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kuzenini vurup kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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