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  4. Kendisine ait olmadığı gerekçesiyle bankaya yatan parayı polise teslim ettiğini duydular... Dövdükçe dövdüler!

Kendisine ait olmadığı gerekçesiyle bankaya yatan parayı polise teslim ettiğini duydular... Dövdükçe dövdüler!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.10.2024 16:37
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Samsun'da yaşanan olayda, adına açılan banka hesaplarına para yattığını gören 19 yaşındaki U.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gidip parayı teslim etti. U.K. parayı teslim ettikten sonra zorla otomobile bindirilip 3 kişi tarafından darp edildi.

Kendisine ait olmadığı gerekçesiyle bankaya yatan parayı polise teslim ettiğini duydular... Dövdükçe dövdüler!

Atakum ilçesinde, dün öğle saatlerinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giden U.K., bilgisi dışında kendi adına 8 ayrı bankadan hesap açıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

PARAYI TESLİM ETTİ DİYE DARP ETMİŞLER

Banka hesaplarından yaklaşık 50 bin lirayı çeken U.K., parayı polise teslim etti. Saat 20.30 sıralarında yeniden polis merkezine giden U.K., Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde tanımadığı 3 kişinin kendisini zorla otomobile bindirip, paranın nerede olduğunu sorduklarını, polise teslim ettiğini söyleyince de darbedildiğini ve bu sırada otomobilden atlayıp kaçtığını söyleyerek şikayette bulundu.

YAKALANDILAR

Çalışma başlatan polis, B.C.K. (22), N.A. (30) ve V.K.’yi (21) gözaltına aldı. Şüpheliler, verdikleri ifadede U.K. ile konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun para Siber suç
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