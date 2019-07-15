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Kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunu tüfekle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 00:12 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kişi kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunu tüfekle öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi’nde eşi Münevver K.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kişi kendisine baltayla saldıran baba ve oğlunu tüfekle öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi’nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) ile karşılaştı. Daha önce aralarında husumet bulunan baba ve oğul tartışmaya başladıkları muhtar azası olan Hasan K.’ye baltayla saldırırken, saldırı sonrası kafasına darbe alan Hasan K., yanında bulunan tüfekle Recep ve Cüneyt Uysal’a kurşun yağdırdı. Baba ve oğul vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Aldığı balta darbesiyle ağır yaralanan 70 yaşındaki adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri köyde önlemler alırken, polis ekipleri de hastanede hazır bekletildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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