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Kendisine çarpıp kaçan sürücüye kızdı, 4 aracı kundakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

BURSA'da Adem B.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA'da Adem B. (21), kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlenerek bir ayda 4 aracı kundakladı. Son bir ay içerisinde merkez Nilüfer ilçesinde 4 araç kundaklandı. Kundaklama olaylarını araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, 50 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Ekipler, araçları kundaklayan kişinin Adem B. olduğunu belirleyerek harekete geçti. Adem B., Nilüfer ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde gezerken Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sabıka kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adem B., emniyetteki sorgusunda suçunu kabul ederek, daha önce kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlenerek 4 aracı kundakladığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem B., adliyeye sevk edildi.

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