Kendisine emanet edilen 4 kilo altınla kaçtı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde bir minibüs şoförü, Trabzon'da kendisine teslim edilen 4 kilogram altınla kayıplara karıştı.

İddiaya göre, Trabzon'daki bir firma tarafından Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir kuyumcuya ulaştırılmak üzere O.B isimli minibüs şoförüne 4 kilogram altın emanet edildi.

O.B, Görele ilçesine geldiği sırada kendisine emanet edilen altınları alarak kayıplara karıştı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünce O.B.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

