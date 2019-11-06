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Kendisine emanet edilen 4 kilo altınla kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kendisine emanet edilen 4 kilo altınla kaçtı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde bir minibüs şoförü, Trabzon'da kendisine teslim edilen 4 kilogram altınla kayıplara karıştı.

İddiaya göre, Trabzon'daki bir firma tarafından Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir kuyumcuya ulaştırılmak üzere O.B isimli minibüs şoförüne 4 kilogram altın emanet edildi.

O.B, Görele ilçesine geldiği sırada kendisine emanet edilen altınları alarak kayıplara karıştı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünce O.B.'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
altın Giresun'un Görele ilçesi

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