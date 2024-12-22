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Kendisine küfreden babasını 6 yerinden bıçakladı! Yaralı haldeyken evden 20 bin lira aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 12:39
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Bursa'da evlat dehşeti! Babasının kendisine küfretmesine sinirlenen 17 yaşındaki çocuk mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasına saldırdı. 6 yerinden yaralanan baba durumu ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaralanan baba o haldeyken evden aldığı 20 bin lirayı da polislere teslim etti.

Kendisine küfreden babasını 6 yerinden bıçakladı! Yaralı haldeyken evden 20 bin lira aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yusuf İslam K. (17), kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babası Rakıp K.’yi (48), 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Yusuf İslam K., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp babası için ambulans istedi.

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BABA AĞIR YARALANDI

Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak’taki bir evde meydana geldi. Yusuf İslam K. ile kendisine küfrettiğini iddia ettiği babası Rakıp K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf İslam K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını 6 yerinden bıçakladı. Rakıp K. ağır yaralanırken, oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, babasını bıçakladığını söyleyerek ambulans istedi.

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EVDEN 20 BİN LİRA ALMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Rakıp K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Rakıp K.’nin yaralı haldeyken evden aldığı 20 bin TL’yi de hastane polisine teslim ettiği öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yusuf İslam K., eve gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçak baba
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