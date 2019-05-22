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Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla yolunu kestiği şahsı 8 kurşunla ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi’nde İbrahim K.’nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı tarafından otomobille kesildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, kendisine küfür ettiği iddiasıyla yolunu kestiği şahsı 8 kurşunla ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi’nde İbrahim K.’nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada arkadaşı tarafından otomobille kesildi. Otomobilden inen şahıs, İbrahim K.’ye kurşun yağdırdı. İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yanında bulunan arkadaşının 6 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde Murat Y., İbrahim K’nın kendisine küfür ettiği için bir anlık sinirle vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Hastanede tedavisi devam eden İbrahim K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisine küfür eden arkadaşına kurşun yağdırdı
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