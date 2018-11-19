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Kendisine 'Pislik' diyen eniştesini 'Rambo bıçağı' ile ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Muhammet Ö.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Muhammet Ö. (43), daha önce kendisine 'Pislik' dediği için aralarında husumet olan, akaryakıt istasyonu görevlisi eniştesi Ömer Ünal A.'ya (48) 'Rambo bıçağı' denilen bıçakla saldırdı. Baş ve boyun bölgesinden ağır yaralanan Ömer Ünal A., hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde tesadüfen bulunan polisler, Muhammet Ö.'yü gözaltına aldı. Olay, saat 09.30 sıralarında, Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce yaşanan tartışmada Ömer Ünal A., iddiaya göre, inşaat işçisi olan kayınbiraderi Muhammet Ö.'ye 'Pislik' dedi. Bu nedenle ikili arasında husumet oluştu. Muhammet Ö., bugün eniştesi Ömer Ünal A.'nın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Muhammet Ö., üzerinde taşıdığı 'Rambo bıçağı' olarak adlandırılan bıçakla eniştesine sadırdı. Baş ve boyun bölgesinden 4 bıçak darbesi alan Ömer Ünal A., ağır yaralandı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen Denizevleri Polis Merkezi ekibi, olaya hemen müdahale etti. Muhammet Ö., ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerine çağırılan sağlık ekibi tarafından Ömer Ünal A.'ya, ilk müdahale yapıldı. Kafatasında kırıklar oluşan Ömer Ünal A., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Ünal A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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