HABER

Kendisine saldıran ayıya yumruk attı, kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:28 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Karamustafa Yaylası'nda hayvan otlatan çoban Vehbi Boz (43) ayı saldırısına uğradı.

Kendisine saldıran ayıya yumruk attı, kurtuldu

İnan KALYONCU- Aytekin KALENDER/TRABZON, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Karamustafa Yaylası'nda hayvan otlatan çoban Vehbi Boz (43) ayı saldırısına uğradı. Boğuştuğu ayıya yumruk atan Boz, çoban köpeklerinin de yardımıyla yaralı olarak kurtuldu.
Karamustafa Yaylası'nda önceki gün küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban Vehbi Boz, ormana giren sürüyü çıkarmak isterken arkasından yaklaşan ayının saldırısına uğradı. Yere düşen Boz, ayağa kalkıp kendisine saldıran ayıya yumruk attı. Ayı ile boğuşan Boz, ıslık çalarak çoban köpeklerini çağırdı. Köpeklerin saldırdığı ayı, ormana kaçtı.
Karın bölgesi ve kollarından yaralanan Vehbi Boz, telefonla aradığı orman bekçisinden yardım istedi. Bekçinin yönlendirmesi ile bölgeye sevk edilen ambulansla Vehbi Boz, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Boz, Trabzon’un Tonya ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'ndeki evine döndü.
Olayı anlatan Vehbi Boz, "Bana vurdu ve yere düşürdü. O anda bir şok geçirdim, ayağa kalktığım ben de ayıya yumruk attım. Boğuşurken ıslık çaldım, köpeklerim geldi. Onlar ayıya saldırınca hayatım kurtuldu. Sonra telefonla yardım çağrısında bulundum. Gelip beni ambulansla aldılar. Şu anda sağlığım yerinde" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kendisine saldıran ayıya yumruk attı, kurtulduKendisine saldıran ayıya yumruk attı, kurtulduKendisine saldıran ayıya yumruk attı, kurtuldu

PARTNERYüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı! Yüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı!
Yozgat'ta M.S. 300'lü yıllara ait yer altı şehri bulunduYozgat'ta M.S. 300'lü yıllara ait yer altı şehri bulundu
Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'kadın pilot' sorusu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'kadın pilot' sorusu

Gümüşhane'de ayı saldırısı! Yumruk atarak kurtuldu

Gümüşhane'de ayı saldırısı! Yumruk atarak kurtuldu

YSK'dan 24 Haziran seçimi kararı!

YSK'dan 24 Haziran seçimi kararı!

Kasırga nedir? Kasırgalara neden kadın ismi verilir?

Kasırga nedir? Kasırgalara neden kadın ismi verilir?

Yozgat'ta M.S. 300'lü yıllara ait yer altı şehri bulundu

Yozgat'ta M.S. 300'lü yıllara ait yer altı şehri bulundu

Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!

Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.