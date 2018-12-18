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Kendisine saldıran domuzu son anda vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda domuzun saldırına uğrayan Sinan Aslan, saniyelerle hayatta kalmayı başardı.

Kendisine saldıran domuzu son anda vurdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda domuzun saldırına uğrayan Sinan Aslan, saniyelerle hayatta kalmayı başardı.
Hilmiye ile Hacıkara kırsal mahalleleri arasında ormanlık alanda gezintiye çıkan Sinan Aslan, bu sırada yamaçta pusuya yatmış domuzu fark etti. Domuzla karşı karşıya kalan Aslan, kendini korumak için sırtındaki tüfeği eline aldı. Bu sırada domuzun saldırısına uğrayan Aslan, son anda tüfeğini ateşledi. İki el açtığı ateş sonucunda birkaç metre kala domuzu durduran Aslan, saniyelerle ölümden döndü.

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Kendisine saldıran domuzu son anda vurduKendisine saldıran domuzu son anda vurduKendisine saldıran domuzu son anda vurdu

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