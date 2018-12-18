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Kendisine saldıran domuzu son anda vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 09:45 | Son Güncelleme

  BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye ile Hacıkara mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saldırgan domuzla karşılaşan Sinan Aslan ölümden döndü.

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye ile Hacıkara mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saldırgan domuzla karşılaşan Sinan Aslan ölümden döndü. Aslan, kendisine saldırmak üzere olan domuzu son anda vurarak kurtuldu.

Hilmiye ile Hacıkara kırsal mahalleleri arasında ormanlık alanda gezintiye çıkan Sinan Aslan, ormanlık alanda gezdiği sırada yamaçta pusuya yatmış domuzu fark etti. Domuzla karşı karşıya gelen Aslan, kendini korumak için sırtındaki tüfeği eline aldı. Fark etmesiyle birlikte domuzun saldırısına uğrayan Aslan,son anda tüfeğini ateşledi. İki el açtığı ateş sonucunda birkaç metre kala domuzu durduran Aslan, saniyelerle ölümden döndü. .

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