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Kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu

28.01.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde cadde üzerinde yürüyen vatandaş, kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu.

Ahlat ilçesinin Selçuklu Çarşısı’ndaki caddede yürüyen vatandaş, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin vatandaşa saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırıya uğrayan kişi, köpekle kısa süreli boğuşma yaşadığı görüldü. Kısa süreli boğuşma sonrası yumruk darbeleri ile sokak köpeği uzaklaşırken, vatandaşın kolundan hafif şekilde yaralandığı ve saatinin parçalandığı gözlendi.

Olay anının iş yeri kamerasına yansıyan esnaf Abdullah Akın, “İçerdeydik müşteriler vardı. Müşterilerle ilgilenirken dışarıdan bir ses duyduk. Hem köpeğin havlamasını hem de adamın bağırmasını duyduk. Dışarı çıktık en azından yardım edebiliriz diye. Çıkana kadar zaten olay bitmişti. Biraz korkutucuydu çünkü köpek de iri yarıydı. Çıktığımızda köpek adamın kolunu ısırmıştı. Bu durumda o çocuk olsa, başka biri olsa daha kötü sonuçlar olabilirdi” diye konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
en ilginç olanı ise çevredekilerin canlı gibi davranmamaları!!!?? yazıklar olsun diyorummm....
köpeğe yumruk atmış adam suçlu. köpek ısırsa parçalasa daha iyi. hayvanları çok sevenler kesin böyle düşünür

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