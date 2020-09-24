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  4. Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı

Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2020 10:33 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi.

Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı

Olay Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde avaz mevkiinde meydana geldi. Bahçesinde çuvallara saman doldururken samanların arasında gizlenen bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek (macrovipera lebetina) yılanı Şaban Şahin, isimli vatandaşa saldırdı. Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakalayarak ısırmasını engelledi.

Şaban Şahin, "Öğle saatlerinde saman doldurmak üzere bahçeye gittim. Samanı çuvallara doldururken aniden karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama yavaş hareket ediyordu. Bana zarar veremeden bir anda boğazından yakaladım. Bu yılan türü bölgemizde görünüyor, genelde hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyorum" diye konuştu.

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"FOTOĞRAF ÇEKİLDİ DOĞAYA BIRAKTI"

Yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekilen Şaban Şahin, daha sonra tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

"55 YILAN TÜRÜNÜN EN ZEHİRLİSİ"

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.

(İHA)

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