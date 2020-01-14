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  4. Kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü

Kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde A.T., kendisine saldırdığını öne sürdüğü kurt köpeğini bıçaklayarak öldürdü.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde A.T., kendisine saldırdığını öne sürdüğü kurt köpeğini bıçaklayarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı A.T., "Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet getirip, bıçakladım" diye ifade verdi. A.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine dün öğleden sonra Şelale Mahallesi 3556 Sokak’a gitti. Ekipler, bir apartmanın arkasında kurumuş ağacın dibinde hareketsiz yatan kurt köpeğiyle karşılaştı. Köpeğin karnından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirleyen ekipler, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan yardım istedi. Gelen veteriner ve görevliler, incelemenin ardından köpeği götürdü.
Bu sırada olay yerinde bulunan ve ölen hayvanın yanında bulunan köpeğin uzun süre havladığı görüldü. Havlamaları çevredekileri duygulandıran köpeği, sahibi güçlükle sakinleştirdi.
'CİNNET GETİRİP, BIÇAKLADIM'
Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, köpeği A.T.'nin öldürdüğünü belirledi. A.T. ile telefonda görüşen ekipler, kendisini olay yerine çağırdı. Gelen A.T., köpeği bıçaklayıp, öldürdüğünü itiraf etti. A.T. ilk ifadesinde, "Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet getirip, bıçakladım" dedi. A.T., kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. A.T., buradaki ifadesinde ise sahibi olduğu köpeğin kaçtığını ve kendisini aradığı sırada bu köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü. Bunun sonrasında kendisini korumaya çalıştığını anlatan A.T., hayvanı bıçaklayıp, öldürdüğünü kaydetti. A.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen A.T., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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