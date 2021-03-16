HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babasını öldüren liseli tutuklandı

Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babasını öldüren liseli tutuklandı

16.03.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babasını öldüren liseli tutuklandı

Malatya'da, şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Reşat Aksakal'ı (41) tüfekle vurarak öldüren lise öğrencisi A.A. (14), tutuklandı.

Dün, sabah saatlerinde Kaynarca Mahallesi'nde Reşat Aksakal'ın odasından silah sesi geldi. Aksakal'ın anne ve babası odaya girdiklerinde oğullarının yanında pompalı tüfek, kanlar içinde yerde yatarken buldu. Aksakal'ın intihara kalkıştığını düşünen ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Reşat Aksakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

0b11fbe0ca408a947014b6f5cfa76307

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, okulda olan torunu A.A.’nın arkadaşı R.F., Adil Aksakal’ı aradı. R.F., Aksakal’a, torunu A.A.’nın ‘Ben babamı tüfekle vurdum’ dediğini söyledi. Adil Aksakal da polis ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okula giderek A.A.’yı gözaltına alındı.

A.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Kimse ayırmadı! Gençlerin dehşete düşüren kız kavgası Kimse ayırmadı! Gençlerin dehşete düşüren kız kavgası
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Akan trafiğe rağmen ters yönde ilerledi!

Akan trafiğe rağmen ters yönde tehlikeli yolculuk

Estetik ameliyat oldu, kabusu yaşadı

Estetik ameliyat oldu, hayatı kabusa döndü

Gençlerin kız kavgası dehşete düşürdü! Ayırmak yerine...

Kimse ayırmadı! Gençlerin dehşete düşüren kız kavgası

Sosyal medyadan canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu

Sosyal medyadan canlı yayın yapmak isterken dehşeti yaşadı

Seri katil kendini böyle savundu! 'Medya benim üzerime oynuyor'

Türkiye'nin konuştuğu seri katil kendini böyle savundu!

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.