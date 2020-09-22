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Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Kayseri'de, tartıştığı eşi Kader N.'ye (34) tokat atarak basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralanmasına yol açtığı suçlamasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konulan Mehmet N. (34) eşinin tahliye talebi sonrası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin devreye girmesiyle serbest bırakıldı.

Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi

Mehmet N., geçen yıl nisan ayında 5 yıllık eşi Kader N. ile tartıştı. Mehmet N., tartışma sırasında eşine tokat attı. Gözünde morluk oluşan Kader N., polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin özür dilediği Kader N., ertesi gün şikayetinden vazgeçti; ancak Mehmet N. hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı. Mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mehmet N.'ye 5 ay hapis cezası verildi.

Kader ve Mehmet N. çifti, 23 Temmuz'da Kapadokya bölgesini gezdikleri sırada polis tarafından durduruldu. Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Mehmet N., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mehmet N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olay sonrası konuşan Kader N., eşi hakkındaki şikayetini geri almasına rağmen dava açıldığını belirterek, 55 gündür Mehmet N.'nin cezaevinde yattığını söyledi. Kader N., yetkililerden eşinin tahliye edilmesini istedi. Kader N'nin yapılan haberlerde eşi Mehmet N. hakkında olumlu konuşması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi harekete geçti. Bakanlık yetkilileri Mehmet N.'nin tahliyesi için 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme, Bakanlık yetkililerinin talebini kabul ederek Mehmet N.'nin Nevşehir Kapalı Cezaevi’nden tahliyesine karar verdi. Kader N., 57 gün sonra eşi Mehmet N'ye kavuştu.

DHA

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