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Kendisine siper olan şehit ninesini unutmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan Barış Erdem, PKK'lı teröristlerce 26 yıl önce 13'ü çocuk 22 kişinin şehit edildiği Derince katliamında kendisine siper olup kurtulmasını sağlarken şehit düşen ninesi Zariye Erdem'i sık sık mezarı başında yad ediyor - Barış Erdem: - "Katliam sırasında bize bir şey olmasın diye ninem, beni ve kardeşim Savaş'ı arkasına alarak kendisini bize siper etti. Ninem sayesinde yaşıyorum"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Barış Erdem, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Derince katliamında kendisine siper olup kurtulmasını sağlarken şehit düşen ninesi Zariye Erdem'i minnetle anıyor.

İlçeye bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce okul bahçesinde kurşuna dizilen 13'ü çocuk 22 kişinin katledildiği Derince katliamı unutulmadı. 9 aylık Leyla bebek ile kefene sarılı kurşunlanmış bedeninin fotoğrafıyla hafızalarda yer alan 3 yaşındaki küçük Serkan'ın da katledildiği saldırıda ninesi Zariye, annesi Amine, ablası Cumhuriyet ve kardeşi Savaş Erdem'i 5 yaşındayken kaybeden Barış Erdem'in yaşadığı acı tazeliği koruyor. Kendisine siper olmaya çalışırken teröristlerin hain kurşunuyla şehit olan ninesi Zarife'yi hayırla yad eden Erdem, fırsat buldukça Derince Şehitliği'ni ziyaret ederek ninesinin mezarı başında dua ediyor.

Küçük yaşta katliama tanık olan Barış Erdem, AA muhabirine, 5 yaşında şahit olduğu ve yaralandığı katliamı unutmasının mümkün olmadığını söyledi. Yaşı küçük olmasına rağmen katliamı hatırladığını aktaran Erdem, "O olayı hayatta unutamam. Ailem o gece tütünle uğraşıyordu ve ninem de bize yardıma gelmişti. Hepimizi okulun bahçesinde toplayıp, katliamı gerçekleştirdiler." dedi.

- "Sağ kolumdan kurşun yedim"

Ninesi, annesi, ablası ve kardeşinin de arasında bulunduğu 22 yakınını kaybettiğini dile getiren Erdem, o anların gözlerinin önünden gitmediğini anlattı. Okul bahçesinde yaşanan olayda ninesinin kendileri için canını ortaya koyduğunu vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Katliam sırasında bize bir şey olmasın diye ninem, beni ve kardeşim Savaş'ı arkasına alarak kendisini bize siper etti. Ninemin sayesinde yaşıyorum. Sağ kolumdan bir kurşun yedim, silah sesleri kesilince çocuk aklımla ayağa kalkmak istedim. O sırada sırtımdan bir kurşun daha yedim. Kan kaybından bayılmışım. Sonrasını hatırlayamıyorum. Kendime geldiğimde köye askerlerimiz ve ambulanslar gelmişti. Bizi hastaneye götürürken yolda tekrar bayılmışım. Ninem bizi çok severdi. Herkesin sevip saygı duyduğu birisiymiş. Köyde de çok seviliyormuş. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin."

Fırsat buldukça şehitliği ziyaret ettiğini anlatan Erdem, kendileri için canını siper eden ninesi başta olmak üzere bütün şehitlere dua ettiğini aktardı. Erdem, her terör saldırısında Derince katliamını hatırladığını ve acılarının tazelendiğini vurgulayarak "Olay sırasında 5 yaşındaydım. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen o günkü olay dün gibi aklımda. Terör örgütü hiçbir zaman amacına ulaşamayacak. Çok şükür arkamızda devletimiz var ve biz de devletimizin yanındayız."

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