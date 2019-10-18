Kendisine siper olan şehit ninesini unutmuyor

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Barış Erdem, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Derince katliamında kendisine siper olup kurtulmasını sağlarken şehit düşen ninesi Zariye Erdem'i minnetle anıyor.

İlçeye bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce okul bahçesinde kurşuna dizilen 13'ü çocuk 22 kişinin katledildiği Derince katliamı unutulmadı. 9 aylık Leyla bebek ile kefene sarılı kurşunlanmış bedeninin fotoğrafıyla hafızalarda yer alan 3 yaşındaki küçük Serkan'ın da katledildiği saldırıda ninesi Zariye, annesi Amine, ablası Cumhuriyet ve kardeşi Savaş Erdem'i 5 yaşındayken kaybeden Barış Erdem'in yaşadığı acı tazeliği koruyor. Kendisine siper olmaya çalışırken teröristlerin hain kurşunuyla şehit olan ninesi Zarife'yi hayırla yad eden Erdem, fırsat buldukça Derince Şehitliği'ni ziyaret ederek ninesinin mezarı başında dua ediyor.

Küçük yaşta katliama tanık olan Barış Erdem, AA muhabirine, 5 yaşında şahit olduğu ve yaralandığı katliamı unutmasının mümkün olmadığını söyledi. Yaşı küçük olmasına rağmen katliamı hatırladığını aktaran Erdem, "O olayı hayatta unutamam. Ailem o gece tütünle uğraşıyordu ve ninem de bize yardıma gelmişti. Hepimizi okulun bahçesinde toplayıp, katliamı gerçekleştirdiler." dedi.