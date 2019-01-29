HABER

Kendisine sürekli saldıran komşu köpeğine dert yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin sakinlerinden Kadir Gezek, komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, belediyeye çağrıda bulundu.Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Fakı Sokak’ta oturan emekli vatandaş Kadir Gezek, tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, komşusunun köpeğinin sürekli kendisine saldırmasından bir hayli rahatsız olduğunu dile getirdi.“Korkudan dışarı zor çıkıyorum”Gezek, "Yaklaşık 10 gün önce belediyeye gidip, komşu köpeğinin bana saldırdığı için şikayette bulunmuştum.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin sakinlerinden Kadir Gezek, komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, belediyeye çağrıda bulundu.
Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Fakı Sokak’ta oturan emekli vatandaş Kadir Gezek, tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, komşusunun köpeğinin sürekli kendisine saldırmasından bir hayli rahatsız olduğunu dile getirdi.

“Korkudan dışarı zor çıkıyorum”
Gezek, "Yaklaşık 10 gün önce belediyeye gidip, komşu köpeğinin bana saldırdığı için şikayette bulunmuştum. Köpek halen bana saldırmaya devam ediyor. Buradan yetkililere seslenerek, bu üçüncü oldu, artık yeter. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Benim bu köpekle hayatım tehlikede. Hayvan barınağına mı bağlanacak, artık nereye bağlanırsa bağlansın. Markete, kahvehaneye korkudan zor gidiyorum. Köpeği çamaşır ipiyle bağlayıp, kahvehaneye getiriyor. Böyle bir şey olamaz. Sayın Belediye Başkanıma buradan rica ediyorum, lütfen köpeğe çözüm bulunsun" dedi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Otomobil TIR'a çarptı: Berkay öldü, annesi, babası ve ağabeyi yaralıOtomobil TIR'a çarptı: Berkay öldü, annesi, babası ve ağabeyi yaralı
Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te incelemeKültür ve Turizm Bakanlığı heyetinden İznik'te inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.