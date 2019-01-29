Kendisine sürekli saldıran komşu köpeğine dert yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin sakinlerinden Kadir Gezek, komşusunun köpeğinin kendisine sürekli saldırmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, belediyeye çağrıda bulundu.

Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Fakı Sokak’ta oturan emekli vatandaş Kadir Gezek, tansiyon hastası olduğunu ifade ederek, komşusunun köpeğinin sürekli kendisine saldırmasından bir hayli rahatsız olduğunu dile getirdi.

“Korkudan dışarı zor çıkıyorum”

Gezek, "Yaklaşık 10 gün önce belediyeye gidip, komşu köpeğinin bana saldırdığı için şikayette bulunmuştum. Köpek halen bana saldırmaya devam ediyor. Buradan yetkililere seslenerek, bu üçüncü oldu, artık yeter. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Benim bu köpekle hayatım tehlikede. Hayvan barınağına mı bağlanacak, artık nereye bağlanırsa bağlansın. Markete, kahvehaneye korkudan zor gidiyorum. Köpeği çamaşır ipiyle bağlayıp, kahvehaneye getiriyor. Böyle bir şey olamaz. Sayın Belediye Başkanıma buradan rica ediyorum, lütfen köpeğe çözüm bulunsun" dedi.

