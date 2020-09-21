Kendisine tecavüz etmeye kalkan eski sevgilisinin cinsel organını ısırıp kopardı

Brezilya'da yaşanan olayda, yalnız yaşayan kadın eski sevgilisinin tecavüzünden cinsel organını ısırıp kopararak kurtuldu. Kadının polise verdiği ifadeye göre, eski sevgilisine tecavüz etmek isteyen adam eve gizlice girdikten sonra tamamen soyunup kadının odasına çıplak bir şekilde girmiş.

Eski sevgilisinin tacizine uğrayan kadın, uykuda olduğu sırada birinin vücuduna dokunduğunu hissettiğini uyanınca bu kişinin eski erkek arkadaşı olduğunu görünce karşı koyduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine kadın, eski erkek arkadaşının saçlarından tutup kendisini çektiğini ve tokat attığını, daha sonra adamın cinsel organını kopardığını söyledi.

Şu an polis gözetiminde hastanede tedavi altında tutulan adamın tedavisinden sonra ifadesi alınmak üzere gözaltına alınacağı belirtildi.

