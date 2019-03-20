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Kendisine tecavüze kalkışan kişinin dudağını ısırarak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Mehmet İ.

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Mehmet İ. (27), engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye (40) tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., kendisini öpmeye çalışan Mehmet İ.'nin dudağını ısırarak elinden kurtulduğunu söyledi.

​Olay, dün öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir engelliler derneği yararına kitap satan Mehmet İ., apartmanın zemin katında oturan F.K.'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan F.K., kitap almak istemediğini söyledi. F.K.'nin ifadesine göre; bu sırada Mehmet İ., kadının kapatmak istediği kapıyı tutup, zorla içeri girdi. Mehmet İ., bir eliyle ağzını kapattığı F.K.'yi koridorun sonundaki yatak odasına götürerek, tecavüze kalkıştı. F.K. kendisini öpmek isteyen Mehmet İ.'nin dudağını ısırdı. F.K.'nin direnmesi üzerine Mehmet İ., koşarak evden çıkıp, kaçtı. F.K. dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, diğer apartman sakinlerinden aldığı dernek makbuzlarındaki telefon numarasından Mehmet İ.'ye ulaştı. Olayla ilgili ifade verebileceğini belirten Mehmet İ. gözaltına alındı.

Mehmet İ. ifadesinde G.G. derneği yararına kitap sattığını belirterek, "Bayan bana hitaben, 'Benim eşim çalışmıyor, uçkuruna düşkün. Ben de geçimimi evimin malzemesini satarak sağlıyorum, istiyorsan gel içeri bak' dedi. Ben de bekar evinde kaldığım için benim işime yarayacak bir eşya olabilir diye içeri girdim. Odalarda bulunan eşyalara baktım. Herhangi bir şey almadan evden çıktım. Kapının dışındayken bana 'Bir ekmek parası ver' dedi. Ben de param olmadığını, derneğin parası olduğunu onu da veremeyeceğimi söyledim. Sonra bana, 'Sana iftira atarım' dedi. 'Yapabilirsin, sıkıntı yok. Akşama kadar buradayım' dedim. Binadan ayrıldıktan sonra başka binalara girdim. Herhangi bir cinsel saldırı, darp ve fiziksel temasta bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mehmet İ.'nin Yozgat, Tekirdağ, Kütahya, Antalya, Kayseri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'cinsel taciz', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit, şantaj' gibi suçlardan 23 kaydının bulunduğu belirlendi. Mehmet İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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