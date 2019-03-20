Kendisine tecavüze kalkışan kişinin dudağını ısırarak kurtuldu

Mehmet İ. ifadesinde G.G. derneği yararına kitap sattığını belirterek, "Bayan bana hitaben, 'Benim eşim çalışmıyor, uçkuruna düşkün. Ben de geçimimi evimin malzemesini satarak sağlıyorum, istiyorsan gel içeri bak' dedi. Ben de bekar evinde kaldığım için benim işime yarayacak bir eşya olabilir diye içeri girdim. Odalarda bulunan eşyalara baktım. Herhangi bir şey almadan evden çıktım. Kapının dışındayken bana 'Bir ekmek parası ver' dedi. Ben de param olmadığını, derneğin parası olduğunu onu da veremeyeceğimi söyledim. Sonra bana, 'Sana iftira atarım' dedi. 'Yapabilirsin, sıkıntı yok. Akşama kadar buradayım' dedim. Binadan ayrıldıktan sonra başka binalara girdim. Herhangi bir cinsel saldırı, darp ve fiziksel temasta bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mehmet İ.'nin Yozgat, Tekirdağ, Kütahya, Antalya, Kayseri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'cinsel taciz', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit, şantaj' gibi suçlardan 23 kaydının bulunduğu belirlendi. Mehmet İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

