HABER

Kendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 23:29 | Son Güncelleme

 KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, parkta içki içmemesi konusunda tartıştığı kişinin tokat atmasına sinirlenen U.Y.

Kendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, parkta içki içmemesi konusunda tartıştığı kişinin tokat atmasına sinirlenen U.Y. (37), evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Markete alışveriş için gelen Hilmi Ergün (55) ile marketin önünde çiğ köfte satan Hüseyin Akgün (39), saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.
ISLIK ÇALIP UYARDI, ARDINDAN TETİĞE BASTI
Olay, akşam saatlerinde Kirkille Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre U.Y., marketin karşısında bulunan parkta alkol aldığı için kendisini uyaran kişiyle tartıştı. Tartıştığı kişinin kendisine tokat atmasına sinirlenen U.Y., evine gidip, 15 dakika sonra geri döndü. U.Y. kendisine tokat attığı kişinin markette bulunduğunu düşünerek yaklaşık 50 metre mesafedeki tepelik alana çıktı. U.Y. marketin önünde bulunanlara ıslık çalıp ‘çekilin’ diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 3 el ateş etti.
Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği market önünde bulunan çiğ köfte satıcısı Hüseyin Akgün ile ziyaret için geldiği yakınlarına alışveriş yapmak isteyen Hilmi Ergün, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Olayın ardından kaçan U.Y., kendisini kovalayan polis ekiplerince yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Tarihi Çarşı bölgesinde yakalandı. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
11 AY ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Şüpheli U.Y.'nin, 11 ay önce de Karabük’te eski sevgilisinin evinin önünde, "Bak şimdi seyret ne oluyor" diye bağırıp pazar yerinin çatısına bağladığı iple kendisini astığı ve eski sevgilisi tarafından boynundaki ipten kurtarılarak hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralıKendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralıKendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralıKendisine tokat atana kızıp rastgele ateş açtı: 2 yaralı

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
85 yaşındaki cinsel istismarcı tutuklandı85 yaşındaki cinsel istismarcı tutuklandı
Isparta’da ‘zehir’ operasyonu: 2 gözaltıIsparta’da ‘zehir’ operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.