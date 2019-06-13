HABER

Kendisine "Türkiye'nin Picassso'suyum' diyen ressam Atlıhan'a babalık davası 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

  KENDİSİNE 'Türkiye'nin Picassso'suyum' diyen 84 yaşındaki ressam Ergin Atlıhan'a  ABD'de tıp okuyan Lilllianne Sara (31) babalık davası açtı.  Bugünkü adı Mimar Sinan olan Güzel Sanatlar Akademisi'ne 1963'te kabul edilmeyen ancak Türkiye, Avrupa ve ABD'de çok sayıda açtığı sergi ile adını duyuran Ergin Atlıhan, "Lillianne Sara benim kızım.

Kendisine "Türkiye'nin Picassso'suyum' diyen ressam Atlıhan'a babalık davası 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) KENDİSİNE 'Türkiye'nin Picassso'suyum' diyen 84 yaşındaki ressam Ergin Atlıhan'a ABD'de tıp okuyan Lilllianne Sara (31) babalık davası açtı. Bugünkü adı Mimar Sinan olan Güzel Sanatlar Akademisi'ne 1963'te kabul edilmeyen ancak Türkiye, Avrupa ve ABD'de çok sayıda açtığı sergi ile adını duyuran Ergin Atlıhan, "Lillianne Sara benim kızım. Kendisi Türkiye'deki haklarımdan faydalanması için dava açtı. Bodrum Yalıkavak'ta kuracağım Anti-Akademi'de güzel sanatlara kabul edilmeyen öğrencilerin içindeki cevher burada çıkarılacak. Kızım da dava bittikten sonra Anti-Akademi'de çalışacak" dedi.

TÜRKİYE'DE AKADEMİYE GİREMEDİ

Kabataş Erkek Lisesi mezunu Ergin Atlıhan bugünkü adı Mimar Sinan Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne 1963'te başvurdu. Akademisyenler tarafından yaptığı eserler beğenilmeyen Atlıhan, akademiye kabul edilmedi. Kendi imkanları ile önce İngiltere'ye sonra da Almanya'ya giden Atlıhan workshop'lara katıldı.

HAYATINI RESİMDEN KAZANDI

Hayatını Avrupa'da yaptığı resimleri satarak kazanan Ergin Atlıhan, 1983'te Almanya'da bir sergide kazandığı 6 bin mark ile ABD'ye gitti. 20 yıl New York'ta yaşayan Ergin Atlıhan, Anne Beyrer ile ilişkisinden 1988'de Lillianne Sara adında bir kızı oldu. Çift kızlarının doğumundan kısa süre sonra New York'ta resmi olarak evlendi.

KIZI 31 YIL SONRA BABALIK DAVASI AÇTI

Ergin Atlıhan kızının doğumunu Türk makamlarına bildirmedi. Bu yüzden Lillianne Sara'yı Türkiye'de nüfusuna geçiremedi. Tıp okuyan Lillianne Sara, Ergin Atlıhan'a İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı aracılığıyla babalık davası açtı. Lillianne Sara dilekçesinde "Baba, uzun süre geçtiği için kızını idari yollardan da nüfusuna tanıtmamıştır. Bu nedenle çocuk ile baba arasındaki soy bağının tanınması için bu dava açılmıştır" dendi. Ergin Atlıhan'ın avukatı Hüseyin Sami Oyman ise dilekçesinde, "Müvekkilim soy bağına bir itirazı yoktur Lillianne Sara'yı kızı olarak kabul etmektedir" dedi.

RESİM BİR YOLCULUK

Ülkemize resmin Tanzimat Fermanı ile geçtiğini belirten Ergin Atlıhan, "O dönem İtalyan, Fransız ve Rus ressamlar ülkemize geldi. Bu nedenle Türkiye'de orijinal resim kültürü oluşmadı. Her insanın içinde bir resim vardır. Ülkemizde birinci sınıf resim olması için halkın içindeki resmin ortaya çıkması lazım. Orijinal resim kültürü ancak o zaman ortaya çıkar. Ben resmi bir yere götürmüyorum. Resim bir yolculuk, resim beni bir yere götürüyor. İçinizdeki resmi dışarı çıkarıyorsunuz. Ben Türkiye'nin Picassosu'yum. Ben öldükten sonra değerimi anlayacaklar" dedi.

ANTİ-AKADEMİ KURUYOR

Kendisinin güzel sanatlar akademisine kabul edilmemesine rağmen Türkiye, ABD ve Avrupa'da çok sayıda sergi açtığını belirten Ergin Atlıhan, "Bodrum Yalıkavak'ta kendi mülkümü Anti-Akademi olarak açıyorum. Buraya güzel sanatlara kabul edilmeyen öğrenciler girecek. Ben ve gönüllü destek veren sanatçılar bu öğrencilerin içlerindeki cevheri ortaya çıkaracak. Anti-Akademi'den çok sayıda sanatçı çıkacak. Kızım Lillianne Sara da bu Anti-Akademi'de çalışmak istiyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

Kendisine Kendisine Kendisine Kendisine

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Dev buhar kazanı için trafik seferberliğiDev buhar kazanı için trafik seferberliği
(Özel Haber) Bir annenin evlat hasreti(Özel Haber) Bir annenin evlat hasreti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Düğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Düğün kana bulandı! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.