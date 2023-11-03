Kendisine yanlışlıkla 60 iPhone 15 Pro Max gönderildiğini iddia etti! Yapılan hesaplamadan çıkan sonuç dudak uçuklattı

Android Authority'nin haberindeki iddiaya göre, TikToker "@legends_gio" iş ihtiyaçları için birkaç iPhone 15 Pro Max sipariş etti. Kendisi için bir adet 1TB iPhone 15 Pro Max ve ekibi için üç adet 256GB'lık model sipariş etti. Teslimat yapıldı, ancak TikToker'ı bekleyen büyük bir sürpriz vardı.

YANLIŞLIKLA 60 ADET iPHONE 15 PRO MAX GÖNDERİLDİ, ÜSTELİK HEPSİ 1TB'LIK

İddiaya göre TikToker'a üç adet 256GB'lık iPhone 15 Pro Max yerine, yanlışlıkla her birinde 20 adet 1TB depolama alanına sahip 60 iPhone 15 Pro Max'in bulunduğu üç büyük kutu gönderildi.

TOPLAM DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Haberde yapılan hesaplamalara göre bu 60 iPhone'un toplam değeri 96 bin dolar. Bu da TikTok'un kendi siparişi için ödediği miktardan kesinlikle çok daha fazla.

Aynı zamanda haberde, bunun büyük olasılıkla Apple'ın yaptığı bir hata olabileceği söyleniyor.

Öte yandan Apple'ın yasa dışı bir şekilde elde edilen iPhone'ları uzaktan brick etme özelliğini koruduğu ifade ediliyor.

İşte TikToker'ın iddiaları dile getirdiği o paylaşımı:







