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Kendisine zarar vermesi böyle engellendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kesici bir aletle kendisine zarar vermeye çalışan H.D., ekiplerin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde kesici bir aletle kendisine zarar vermeye çalışan H.D., ekiplerin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Elindeki kesici alet alınıp, kendisine zarar vermemesi için kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen H.D.'ye müdahale anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Emirdağ ilçe merkezindeki Girne Caddesi'nde meydana geldi. H.D., henüz bilinmeyen nedenle elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan H.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı.
Ekipler bir süre sonra dalgınlığından faydalandıkları H.D.'yi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Elindeki kesici alet alınan H.D.'ye, kendisine daha fazla zarar vermemesi için kelepçe takıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.D. ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayı duyup gelen H.D.'nin yakınları da fenalık geçirdi.
H.D.'nin kendisine zarar verdiği ve ekiplerin müdahale ettiği anlar yakındaki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde üst kısmı çıplak haldeki H.D.'ye yaklaşan ekiplerin müdahale etmeye çalıştığı yer aldı. H.D.'ye arkadan yaklaşan bir görevlinin boynuna dayadığı kesici aleti elinden aldığı, sonrasında diğer görevlilerin müdahalesi görüntülere yansıdı. Müdahale sırasında bir görevlinin H.D.'nin önce bacaklarına, ardından beline basarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı da görüldü.

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