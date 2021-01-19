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Kendisini aldatan sevgilisinin evini öyle bir hale getirdi ki...

19.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Kendisini aldatan sevgilisinin evini öyle bir hale getirdi ki...

Kendisini aldatan erkek arkadaşından intikam almak isteyen TikTok kullanıcısı, sevgilisinin evini temizlenmesi neredeyse imkansız olan simle kapladı ve o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Holly adlı TikTok kullanıcısı paylaştığı videoda, erkek arkadaşının dairesini baştan aşağı simle kapladı.

@hollynicoleeee_

It’s not key his car in 2021.. no, it’s glitter his EVERYTHING 2021 #fyp #cheaters

♬ Before He Cheats - Carrie Underwood

Holly paylaştığı ikinci videoda kendisini altadan erkek arkadaşı ile aralarında geçen yazışmayı paylaştı. Erkek arkadaşının yazdığı mesajda “Sana bir süre önce söylemeliydim. Söylemediğim için çok üzgünüm ama sim? Bu çok çocukça. Ailem videoyu gördü. Erkek kardeşim çıldırdı, burası teknik olarak onun dairesiydi” dedi.

Holly bu mesajı “Bu sadece sim, daireni yakmadım. Temizleyebilirsin” sözleriyle yanıtladı.

24.4 milyon kez izlenen videoya gelen yorumların bir kısmı Holly’i desteklerken bazı kullanıcılar Holly’nin yaptığını eleştirdi.

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