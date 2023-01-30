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Kendisini aldattığını düşündüğü eşini katletmişti! Her şeyi itiraf etti: 'Böyle olmasaydı iyiydi ama...'

30.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Alzheimer hastası Vedat Emekdar (60), eşi Vasfiye Emekdar'ı (59) kendisini aldattığı iddiasıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü. Vedat Emekdar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Cinayeti itiraf eden Emekdar, savcılıktaki ifadesinde, "Olay böyle olmasaydı iyiydi ama oldu" dedi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen Emekdar'ın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığı kaydedilip, yargılamanın buna göre yapılması talep edildi. İşte olayın detayları!

Kendisini aldattığını düşündüğü eşini katletmişti! Her şeyi itiraf etti: 'Böyle olmasaydı iyiydi ama...'

Dehşete düşüren olay, 26 Şubat 2022 gecesi, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olan emekli öğretmen Vedat Emekdar, tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye Emekdar'ı mutfaktan aldığı bıçakla boynundan ve sırtından birçok kez bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, evin salonunda kanlar içinde bulunan Vasfiye Emekdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin yanında duran ve olayın ardından bileğini keserek, intihara teşebbüs ettiği öne sürülen Vedat Emekdar ise polise teslim oldu. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Emekdar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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67 KESİCİ ALET YARASI TESPİT EDİLDİ

Vedat Emekdar hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede; olay tarihinde kolluk kuvvetlerinin ihbarla adrese gittiği, kapıda duran Vedat Emekdar'ın görevlilere önce 'İçeride' ardından 'Ben yaptım' dediği belirtildi. Olay yeri incelemesinde, evin çeşitli noktalarında ve eşyalarında Vasfiye Emekdar'a ait kan izleri olduğu kaydedildi. Yine adreste biri 25 diğeri 19 santimetrelik bıçak bulunduğu belirtildi. Binanın çevresinde ise balkondan atıldığı düşünülen tahra (budama bıçağı) bulunduğu iddianamede yer aldı. Sanığın, Vasfiye Emekdar'ın ağzından kendisini aldattığına dair yazdığı mektup da adreste bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca verilen raporda Vasfiye Emekdar'ın vücudunda 67 kesici ve delici alet yarası olduğunun altı çizildi.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce düzenlenen raporda, sanık Vedat Emekdar hakkında 'eşi kasten öldürme' suçuna karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığı vurgulandı. İddianamede, sanığın ifadelerine de yer verildi. Sanığın savcılıkta verdiği ifadede; eşinin kendisini aldattığını düşündüğü, bu nedenle de anlık sinirle elindeki çakıyı birkaç kez sapladığını söylediği belirtildi. Daha sonra kendi bileklerini kestiğini, kurban için aldığını söylediği tahrayı balkondan attığını, olay sonrası eşinin ölüp, ölmediğine bakmadığını anlattığı da yer aldı. Akıl sağlığı açısından herhangi bir tedavi görmediğini ve ilaç kullanmadığını belirten Emekdar'ın, "Olay böyle olmasaydı iyiydi ama oldu" dediği de iddianamede yer buldu.

'RAPORU DİKKATE ALIN' TALEBİ

Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Vedat Emekdar'ın, savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ettiğini ancak dosya kapsamında bilgi sahibi beyanları ve kamera görüntüleri ile söylediklerinin doğrulanmadığını belirtti. Rapora da dikkat çeken savcı, Emekdar'ın 'eşi kasten öldürme' suçuna karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığını, bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığını kaydetti. Sanığın 'Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur' maddesi kapsamında yargılanması gerektiği vurgulandı.

DHA

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