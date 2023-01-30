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Kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisini başından vurarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Silah seri modda olduğu için...'

30.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Hasan F. (21), kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21), tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tutuklanan Hasan F.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Hasan F., "Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı" dedi. İşte olayın detayları...

Kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisini başından vurarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Silah seri modda olduğu için...'

Erkek kuaförü Hasan F., geçen yıl 17 Aralık'ta, 4 ay önce ayrıldığı sevgilisi kadın kuaförü Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan F., burada Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. İddiaya göre, çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Çolakoğlu'nu başından vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, hayatını kaybetti.

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Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan F., adliyeye sevk edildiği sırada, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Savcılık sorgusunun ardından Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı M.A.F. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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'AYŞENUR'A ZARAR VERME NİYETİM YOKTU'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürdürülürken, Hasan F.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Ayşenur Çolakoğlu'nun elinden tabancayı almaya çalıştığı sırada kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Hasan F., "Ayşenur, benim kız arkadaşımdı. Kendisiyle uzun zamandır görüşüyorduk. Olay günü Ayşenur ile birlikte eve gittik. Yanımızda ev arkadaşım vardı. Arkadaşım, sevgilim ile bizi yalnız bırakmak için diğer odaya geçti. Kız arkadaşımla konuştuğumuz esnada aramızda tartışma çıktı. Ayşenur, silahımın olduğunu biliyordu. Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Bana veya kendisine zarar vereceğini düşündüğüm için silahı elinden almaya çalıştım. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı. Ayşenur yaralandı. Silah sesini duyan arkadaşım yanımıza geldi ve 'Ne oluyor' diyerek bağırdı. Ben de bu sırada silahı kafama dayamıştım. Arkadaşım, silahı kendime zarar vermemi engellemek için elimden aldı. Her şey bir anda gerçekleşti. Ayşenur'a zarar vermek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

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'HASAN'IN ELİNDE SİLAH VARDI'

Hasan F.'nin arkadaşı M.A.F.'nin de ifadesinde; silah sesine uyandığını belirterek, "Hasan, bir süredir ev arkadaşım. Ayşenur, onun kız arkadaşı. Zaman zaman eve gelirdi. Olay günü de kafede buluşup, üçümüz eve geldik. Akşam çalışacağım için dinlenmek amacıyla odama geçtim. Uyuduğum için tartışmayı duymadım. Silah sesine uyandım, yanlarına gittim. Ayşenur, Hasan'ın kucağındaydı. Hasan'ın elinde silah da vardı. Kendisine ya da bana zarar verebileceğini düşünerek, elinden aldım. Şoka girmiş haldeydi, 112'yi kendisi aradı" dediği öğrenildi.

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DHA

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cinayet kadın cinayeti Eskişehir

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