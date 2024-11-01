Kendisini asker olarak tanıtıp 140 bin liralık vurgun yapacaktı: Ekipler müsaade etmedi!

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadelesine devam ediyor. Emniyet güçleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal etti. Polis ekipleri şahsın eşkalini tespit edip bölgede geniş çaplı arama başlattı.

140 BİN TL'LİK VURGUN YAPACAKTI

Ekipler eşkali alınan şahsı tespit edip, metrelerce kovalayıp yakaladı. Şahsın üst aramasında 4 deste halinde 67 bin 350 lira nakit para ve 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.A. isimli dolandırıcının kendisini asker olarak tanıtıp, vatandaşı dolandırmaya çalışıp, darp ederek gasp olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Dolandırıcının aldığı paralar ve ziynet eşyaları savcılık talimatının ardından sahibine teslim edilirken, A.A. isimli şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır