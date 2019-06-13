HABER

Kendisini ateşe verdi, itfaiye eri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö. (45), evinde üzerine benzin dökerek, kendisini yakmaya kalkıştı. Camı kırıp, içeriye giren itfaiye eri Fatih Eren tarafından üzerine su sıkılarak, kurtarılan Savaş Ö.'nün vücudunda yanıklar oluştu. Olay bugün saat 11.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşaşan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö., evinde şişe içindeki benzini üzerine dökerek, ateşe verdi. Evden çıkan dumanı görenler, Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Adrese gelen itfaiye ekibinde görevli olan Fatih Eren, pencere camını kırarak, içeri girdi. Savaş Ö.'yü saran alevleri su sıkarak, söndürdü. Daha sonra da dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar Ö.'nün acılarını, bahçe hortumuyla su sıkarak, azaltmaya çalıştı. 4 yıl önce de kendisini yakma girişiminde bulunan Savaş Ö., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Savaş Ö.'nün vücudunda derin yanıklar oluştuğu bildirildi. Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, içeride yoğun benzin kokusu olduğunu, yangının eşyalara sıçramadığını belirledi. Komşu Ümmühan Şahin (70) , Savaş Ö.'nün 4 yıl önce de kendisini benzin dökerek yakmak istediğini ve evde yangın çıktığını anlattı. Polis, soruşturma başlattı.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Gaziantep gök gürültüsü ile irkildiGaziantep gök gürültüsü ile irkildi
Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamayı sürdürüyorBüyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamayı sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı!

Marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldılar!

Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.