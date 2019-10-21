HABER

Kendisini ateşe verip, balık tezgahının üzerine atlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe veren Volkan Y.'nin can havliyle etrafta koşturup, balık tezgahlarının üzerine atladığı, esnafın üzerine su döktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe veren Volkan Y.'nin can havliyle etrafta koşturup, balık tezgahlarının üzerine atladığı, esnafın üzerine su döktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Boşandığı eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Volkan Y., balıkçı tezgahlarının uzerine atlarken, çevredeki balıkçılar da üzerine hortumla su tuttu. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alındı.
Olay anı iş merkezinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Y. kendisini ateşe vererek can havliyle koşarken, iş merkezinde bulunanlar büyük korku yaşadı. Volkan Y., kendini iş merkezinde bulunan balıkçının tezgahlarının üzerine attı. Bir balıkçı Volkan Y.'nın üzerine hortumla su tuttu. Tezgahın üzerinden kalkan Volkan Y.'nin acı içerisinde bulunduğu yerde zıpladığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıAmbulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındıCezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.