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  4. Kendisini babasına şikayet eden kişinin arabasını kundakladı

Kendisini babasına şikayet eden kişinin arabasını kundakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 07:32 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi önceden hırsızlığa girdiği evin sahibi tarafından babasına şikayet edilince intikam almak için şahsın arabasını kundakladı.Olay, Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde meydana geldi.

Adana’da bir kişi önceden hırsızlığa girdiği evin sahibi tarafından babasına şikayet edilince intikam almak için şahsın arabasını kundakladı.

Olay, Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. birkaç gün önce Mehmet Ok’un evine hırsızlığa girdi. S.D. evdeki kişiler tarafından fark edilince kaçtı. Bunun üzerine genci tanıyan Mehmet Ok., S.D.’yi babasına şikayet etti.

Öfkelenen genç intikam için arabayı yaktı
S.D., intikam almak için Mehmet Ok’a ait otomobili park halindeyken içerisine lastik koyarak ateşe verdi. Ardından hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis evlerin çatısında şüpheliyi aradı
Çevreye güvenlik amacıyla özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri S.D.’in kaçmış olabileceği mahalle aralarında uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alırken diğer ekipleri de zanlıyı evlerin çatılarında aradı.

Arabası kundaklanan Mehmet Ok,” Bu kişi 2-3 gün önce evime girdi hırsızlık amacıyla, benim kızımda eve girdiğini gördü. O gün arkasından koştuk yakalayamadık. Sabah evime giren kişiyi babasına şikayet ettim. Daha sonra oda geldi arabayı yaktı.” Dedi.

Kaçan şüphelinin yakalama çalışması devam ediyor.

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