Kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırdı

Eskişehir’de kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıya inanan şahıs 2 bin 640 lirasını kaptırdı.
Alınan bilgiye göre, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan F.M. isimli şahıs, 66 yaşındaki Y.E.’ye çektiği krediden dolayı 480 lira geri ödeme yapılacağını söyledi. Tanımadığı şahsa inanan yaşlı adam, banka bilgilerini ve gelen mesaj bilgilerini şahıs ile paylaştı. Mesaj şifrelerini öğrenen şahıs hesaptan iki kez 400 ve 900 lira para çekerken, ayrıca 750 ve 590 lira tutarında da havale işlemi gerçekleştirdi. Hesabını kontrol ettiğinde parasının eksik olduğunu gören Y.E., polise giderek şikayetçi oldu.
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