Kendisini başsavcı ve MİT görevlisi olarak tanıtıp dolandırdı!

Denizli'de yaşayan Y.A., 23 Haziran'da, Denizli Adliyesi'ne giderek, kendisini cep telefonuyla arayan kişiler tarafından 76 bin 260 dolar dolandırıldığını bildirdi. Y.A., cep telefonundan arayan kişilerin kendilerini Cumhuriyet başsavcısı, MİT görevlisi ve siber suçlarla mücadele şube müdürü olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. İsminizin aklanması için bankadaki tüm paranızı çekip, vereceğimiz adrese getirin" dediklerini, bunun üzerine bankadan çektiği parayı, verilen adreste buluştuğu kişilere verdiğini anlattı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI OPERASYONU BİZZAT YÖNETTİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'ın bizzat takip ettiği soruşturma kapsamında, polis ekipleri, Y.A.'nın dolandırıcılara parayı teslim ettiği yerdeki 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerden Cumali Y.'nin, kente Antalya'dan 500 liraya kiraladığı taksiyle geldiğini, taksi ücretinin de internet bankacılığı üzerinden Abdullah C. tarafından ödendiğini saptadı. Cumali Y.'nin başka bir taksiyle de Konya'ya gittiği tespit edildi.

2 taksi şoförünün ifadelerine başvuran polis, şüphelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde olduklarını belirledi. Tespit edilen adrese geçen pazar günü düzenlenen operasyonla, Cumali Y. ve Abdullah C. yakalanarak, gözaltına alındı.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan poliste kayıtları olduğu öğrenilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

