HABER

Kendisini bıçakla yaralamaktan beraat eden erkek arkadaşına sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

TRABZON'da, kız arkadaşı Betül B.'yi (19) bıçakla yaraladığı iddia edilen Ünal K.

Kendisini bıçakla yaralamaktan beraat eden erkek arkadaşına sarıldı

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, kız arkadaşı Betül B.'yi (19) bıçakla yaraladığı iddia edilen Ünal K. (22), 'basit tıbbi yaralama' suçlamasıyla yargılandığı davada, genç kızın şikayetçi olmaması üzerine beraat etti. Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan Betül B., sarıldığı Ünal K. ile birlikte adliyeden ayrıldı.
Geçen yıl 3 Haziran'da meydana gelen olayda, Betül B. sağ kolundan yaralanmış halde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Betül B.'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla erkek arkadaşı Ünal K. polis tarafından gözaltına alındı. Ünal K., ifadesinde, kız arkadaşının dolabın rafına bastığı sırada düştüğünü ve sehpa üzerinde bulunan bıçağın koluna saplandığını söyledi. Betül B. de benzer yönde ifade verdi.
SAVCI İNANDIRICI BULMADI
Olayla ilgili soruşturma açan savcılık, yere düşen bıçağın genç kızın sağ kol altına saplanarak 3 santimlik kesi oluşturmasının mümkün olmadığını, anlatılanların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Savcılık, Ünal K. hakkında 'basit tıbbi yaralama' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, mahkemece kabul edildi.
Trabzon 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ünal K., suçlamaları reddetti. Betül B. de sanıktan şikayetçi olmadığı yönünde ifade verdi. Mahkeme, yargılama sonucu sanığın beraatine hükmetti. Karar sonrası gözyaşlarını tutamayan Betül B., sanık Ünal K.'ye sarıldı. Genç kız, sanık tarafından teselli edildi. Ünal K. ve Betül B., duruşmanın ardından adliyeden birlikte ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Kendisini bıçakla yaralamaktan beraat eden erkek arkadaşına sarıldıKendisini bıçakla yaralamaktan beraat eden erkek arkadaşına sarıldı

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişilik aile yaralandıKamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişilik aile yaralandı
Kaçakları taşıdığı minibüsle kaza yapan o sürücü tutuklandıKaçakları taşıdığı minibüsle kaza yapan o sürücü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.