Kendisini bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı

Antalya'da, tartıştığı babasını ağır yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şeyhmus Uğurkan, yaraladığı babası Enver Uğurkan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Uğurkan, babasının sahibi olduğu araç kiralama işinde çalıştığını, olay günü daha önce kiraladığı bir araba yüzünden babasıyla tartıştığını söyledi.

Kiraladığı aracın parasını eksik alması ve aracın kirli teslim edilmesi nedeniyle babasının kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını aktaran Uğurkan, "Bir anlık sinirle babamı bıçakladım, olayın şokuyla kaçmışım ama çok pişmanım." dedi.

Müşteki Enver Uğurkan ise kiraladıkları bir araba nedeniyle oğluna küfürlü sözler kullanarak, şiddet uyguladığını anlattı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğlunun kendisine bıçakla saldırdığını ifade eden Uğurkan, "Bıçak boynumun bir tarafından girdi, diğer tarafından çıktı. Oğlum içine kapanık, sessiz bir çocuktur, bu olayı kasten yaptığına inanmıyorum." diye konuştu.

Sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek gözyaşı döken baba Uğurkan, tekrar topluma kazandırılması için oğlunun serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'nde 16 Haziran'da bir dükkanda çıkan tartışmada Şeyhmus Uğurkan, babası Enver Uğurkan'ı bıçakla yaralayıp kaçmış, daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

