Kendisini bıçaklayan zanlı tarafından hastaneye götürülen kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisini bıçaklayan zanlı tarafından hastaneye götürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mahmutlar Mahallesi'ndeki restorandan çıkan Adem Dikmenli (45), G.B. ile H.Ç. (19) aynı otomobile bindi. Henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan Dikmenli ile G.B, Kestel Mahallesi'nde durdurdukları araçtan indi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, Dikmenli'yi bıçakla yaraladı.

Olay yerinden H.Ç. ile kaçan zanlı, bir süre sonra geri dönerek yaralı Dikmenli'yi otomobiliyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Özel hastaneye sevk edilen Dikmenli, yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılardan G.B. tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

