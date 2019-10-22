Kendisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan oğluna kıyamadı, şikayetçi olmadı

Antalya’da geçtiğimiz Babalar Günü’nde babasının boğazına komando bıçağı saplayarak ağır yaralayan 18 yaşındaki genç, hakim karşısına çıktı. Duruşmada babasını öldürme kastının olmadığını söyleyen sanık, “O benim babam, olay kazayla oldu” dedi. Evladından şikayetçi olmayan baba ise, “Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum” diye konuştu. Olay, 16 Haziran Babalar Günü’nde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ender U.’yu hastaneye kaldırdı. Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Ş.U., Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ş.U., sanık avukatı, baba Ender U. ve sanığın yakınları katıldı.

“O benim babam, kazayla oldu”

Savunmasında babası Ender U’nun olay günü çok sinirli olduğunu söyleyen sanık Ş.U., “Beni dövdü. Sonra çay istedi. O sırada biraz daha tartıştık. Bıçakla kendimi korumaya çalıştım. Öldürme kastım yoktur. O benim babam, olay kazayla oldu” dedi. Oto kiralama işi yaptığını ifade eden Ender U. ise, olaydan 2 gün önce bir aracı kiraya verdiklerini, eksik para aldıklarını ve bu nedenden dolayı sinirli olduğunu belirtti.

Olay günü oğlu Ş.U. ’dan kiraya verdikleri aracı yıkamasını istediğini kaydeden Ender U., “Su kovasına tekme attı. Bende sinirlendim, 1-2 tekme attım. Yüzüne tükürdüm. Bana saldırdığında kolundan tuttum. Boğuşurken kaçıp gitti. İçine kapalı bir çocuktur. Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum. Bana karşı bu zamana kadar bir saygısızlığı olmadı” diye konuştu.

Duruşma savcısı sanık Ş.U’nun tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak, tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



