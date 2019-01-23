HABER

Kendisini canlı bomba olarak ihbar eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 06:32 | Son Güncelleme

Kendisini canlı bomba olarak ihbar eden kişi gözaltına alındı

Adana'da kendisini canlı bomba olarak ihbar ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre 155 polis merkezini ankesörlü telefondan arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Otogarı'na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki laptop çantasıyla gözaltına aldı.

Ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulamadı.

Gözaltına alınan ve ismi belirtilmeyen şüpheli detaylı inceleme yapılmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Sesi duyan mahalleli sokağa fırladı! Şoke eden görüntüSesi duyan mahalleli sokağa fırladı! Şoke eden görüntü
Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü!Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Canlı Bomba İddiası

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karacadağ'dan getirip kamyonlarla döktüler

Karacadağ'dan getirip kamyonlarla döktüler

Günlük burç yorumları 23 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

23 Ocak Çarşamba Günlük burç yorumları

Sesi duyan mahalleli sokağa fırladı! Şoke eden görüntü

Sesi duyan mahalleli sokağa fırladı! Şoke eden görüntü

Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü! 30 metreden yere çakıldı!

Üniversiteli genç kızın korkunç ölümü!

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren halk otobüsü dehşet saçtı!

Acı haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Kerç Boğazı'nda 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.