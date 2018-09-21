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Kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:56 | Son Güncelleme

Sakarya'da sosyal medyada açtığı sahte hesapla kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan ve iletişime geçtiği annelerden bebeklerinin fotoğraf ve videosunu atmasını istediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada açtığı sahte hesapla kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan, iletişime geçtiği annelerden bebeklerin fotoğraf ve videosunu atmasını istediği iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi üzerinden kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan, bu sayede ailelerden tedavi maksadıyla çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf ve videolarını göndermelerini isteyen şüpheli hakkındaki ihbarı değerlendiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kentte yakalanan şüpheli C.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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