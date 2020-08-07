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Kendisini darp eden sevgilisinden taksicinin ihbarıyla kurtuldu! Sevgilisinin gözaltına alınacağını düşününce...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de turist kadının taksisinde darp edilmesi üzerine polisleri arayarak ihbarda bulunan taksici, kadının hayatını kurtardı. Polisi karşısında gören turist kadının, sevgilisinin gözaltına alınacağı sanması üzerine yaşananlarsa ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Polis tarafından ikna edilen turist çitf, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'ta 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arap uyruklu olduğu öğrenilen turist çift bindikleri takside tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen çiftin yol boyunca süren tartışması bir süre kavgaya dönüştü. Erkek turistin sevgilisini darp ettiğini gören taksici, sokak üzerinde durarak engel olmaya çalıştı. Sevgililerin kavgasını ayıramayan taksici, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, turist çiftin karşılıklı darp nedeniyle yaralı olduğunu görerek sağlık görevlilerine haber verdi. Erkek turistin polis tarafından ambulansa bindirilmesi sırasında, sevgilisinin gözaltına alındığını zanneden kadın, bir süre polise direndi. Kadın turist, erkek arkadaşının kolundan tutarak polise vermek istemedi. Polis tarafından güçlükle ikna edilen kadın, yüzünde çizikler ve yara bulunan erkek arkadaşıyla birlikte ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Sevgilisinin gözaltına alınacağını görünce turist kadının polise direndiğini belirten Kenan Sarvant, "Karaköy'den almış turistleri. Biz gördüğümüzde burada duruyordu. İki sevgili vardı takside. Erkek olan, kız arkadaşını taksi içinde darp ederek dövmüş. Yüzü gözü kan içindeydi zaten. Taksici arkadaş da bunu görünce polisi arıyor. Araba içinde alkol de almışlar. Kadını dayak yemekten kurtarmış taksici. Ancak polis gelip, olaya müdahale edince bu kez sevgilisini korumaya başladı kadın" diye konuştu.

(DHA)

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